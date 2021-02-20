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İbrahim Tatlıses saç botoksu yaptırdığı yönündeki iddialara yanıt verdi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İbo Show programındaki koyu renk saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti. Tatlıses'in saç botoksu ve saç ektirme işlemleri yaptığı öne sürülmüş hatta bu işlemler için 100 bin lira harcadığı söylenmişti. İbrahim Tatlıses, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:34
İbrahim Tatlıses saç botoksu yaptırdığı yönündeki iddialara yanıt verdi
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İbo Show programıyla ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses, yeni bölümde farklı saçlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmişti. Tatlıses’in 8 haftalık bir yenilenme programına girdiği ve bu değişim için tam 100 bin lira harcadığı iddia edilmişti. İmparator, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

‘’Boya saçımda fazla kaldı’’

Tatlıses’in saçlarındaki değişim için saç botoksu yaptırdığı ileri sürülmüştü. İbrahim Tatlıses hakkında çıkan iddialara daha fazla sessiz kalmayarak Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında saç botoksu yaptırmadığını ve değişmediğini ifade ederek ‘’Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın saçımda fazla kalmasının sonucudur’’ dedi.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:34
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesIbo ShowSaç Botoksu
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