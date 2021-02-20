İbrahim Tatlıses saç botoksu yaptırdığı yönündeki iddialara yanıt verdi

İbo Show programıyla ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses, yeni bölümde farklı saçlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmişti. Tatlıses’in 8 haftalık bir yenilenme programına girdiği ve bu değişim için tam 100 bin lira harcadığı iddia edilmişti. İmparator, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

‘’Boya saçımda fazla kaldı’’

Tatlıses’in saçlarındaki değişim içinyaptırdığı ileri sürülmüştü. İbrahim Tatlıses hakkında çıkan iddialara daha fazla sessiz kalmayarak Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında saç botoksu yaptırmadığını ve değişmediğini ifade ederek ‘’Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın saçımda fazla kalmasının sonucudur’’ dedi.