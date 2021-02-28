İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer neden küstü, barıştılar mı?

İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer küsler mi? İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer’in niçin küstüler? Mahmut Tuncer’in İbrahim Tatlıses hakkında dedikleri! Uzun süreler boyunca ekranlarda yer almayan sonrasında İbo Show ile ekranlarda yeniden yer almaya başlayan İbrahim Tatlıses, çok yakın arkadaşı olan Mahmut Tuncer’le küsler mi yoksa bu küslüğe son mu verdiler sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı.

İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer barıştı mı?

Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses ile küs olduklarını ifade etmişti. Sebebiyse ünlü şarkıcı ile aralarında olan bir meseleden dolayı olduğunu ve üçüncü bir kişinin bilmesine gerek olmadığını belirterek açıkladı. Mahmut Tuncer açıklamasında, Ankara’ya ilk defa geldiği sıralarda tanıdığı ilk sanatçının Osman bey olduğunu ve onu gördüğü anda duygusallaştığını söyledi. Mahmut Tuncer açıklamasına “Kalp kırıldığında bir daha yapılacak bir şey yok.” Şeklinde konuşarak dikkatleri çekti.

İnsanların ağzından çıkan sözlerin nereye gittiğine dikkat etmesi gerektiğini belirten ünlü şarkıcı, Afrin meselesinden dolayı kırgın olduğunu anlattı. Konuşmasında, “Bizi davet etmediler, ben de başka bir programa katıldım o gün, programda da davet sorusu sorulunca beni davet etmediklerini söyledim.” Şeklinde konuştu. İbrahim Tatlıses’in “Biz herkesi davet ettik.” Şeklinde konuştuğunu ve ardından gelmeyen kişiler içinse “Yusuf yusuf ettiklerini” söylemiş şeklinde konuşan Tuncer kırılmasının sebebini ise bu şekilde açıklığa kavuşturdu.

Sonrasında ikili Bir programda karşılaştılar, sarılıp ağlamaya başladılar. Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses uzun süren küslük sonrasında televizyonda yayınlanan bir programda herkesin önünde bu küslüğe son vermişlerdi. İşte o video!

“Çağırsa gitmem”

Çok yakın arkadaş olan Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses seneler evvel birbirlerine sırtlarını dönmüştü. Aralarında neler olduğuna dair açıklamada bulunmayan ve sessiz duran ikiliden Mahmut Tuncer, eski arkadaşı hakkında ilk defa açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses’in uzun sürenin ardından ekranlara tekrar dönmesi sonrasında, programında Mahmut Tuncer’in konuk olarak davet edilip edilmeyeceği oldu. Erol Köse’nin sorduğu “İbo Show’a gider misin?” sorusuna Mahmut Tuncer, “Baş tacı. Bize emeği çoktur. Saygımız, sevgimiz sonsuz ama çağırırsa gitmem. Belki çağırdı, ben gitmedim.” İfadeleri kullanarak herkesi şok etti.

Sonrasında Mahmut Tuncer, Söylemezsem Olmaz programında yer aldı. Bircan Bali, “İbrahim Tatlıses’in şu anda televizyonda olmasını nasıl buluyorsun?” sorusunu Mahmut Tuncer’e sorunca Tuncer, “İyi buluyorum ama şimdi pazarlık edeyim. Ben konuşmuyorum ve görüşmüyorum. Her şeyden önce yapmış olduğu program kendisi için çok iyi.” İfadelerine yer verdi. Programa arada baktığını anlatan şarkıcı Mahmut Tuncer, “Fazla seyretmiyorum maçlar oluyor. Evde seyrediyorlar. Küs olsak da severiz. Ama biz şuan görüşmüyoruz.” İfadelerine yer vererek herkesi şaşkınlığa uğrattı.