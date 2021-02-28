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İbrahim Tatlıses geçmişte kaç kere evlendi? İbrahim Tatlıses hangi evliliğinden kaç çocuğu var?

Müzik dünyasının duayen isimlerinden İbrahim Tatlıses kaç evlilik yaptı? Kaç tane çocuğu var? Hala evli mi? Çocuklarıyla görüşüyor mu? İbrahim Tatlıses eşleri ve çocukları kim? İbrahim Tatlıses ile ilgili merak edilen her şey haberimizde..

28 Şubat 2021 Pazar 16:53
İbrahim Tatlıses geçmişte kaç kere evlendi? İbrahim Tatlıses hangi evliliğinden kaç çocuğu var?
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Yılların sanatçısı İbrahim Tatlıses gündemde varolmayı sürdürüyor. Yeni programı ile birlikte de büyük beğeni toplayan Tatlıses, bu zamana kadar kaç evlilik yaptı? Kaç tane çocuğu var? Meşhur sanatçı İbrahim Tatlıses'in hakkında merak edilenler içeriğimizde..

Magazin gündeminin en sıcak isimleri arasında yerini hala koruyan Tatlıses, özel hayatıyla merak ediliyor. Tatlıses, isminin duyulmadığı zamanlarda Şanlıurfa'da ilk resmi evliliğini Adalet Tatlıses ile yapmıştır. Bu evlilikten üç çocuğu dünyaya gelmiştir. (Ahmet, Gülden ve Gülşen)

Sanat camiasına adım atması 1978- Ayağında Kundura filmi ile oldu. Ardından Perihan Savaş'la tanışarak Melek /images/haberler/2021/02/z.jpgübeyde adında bir kızı daha oldu.

Sonraki aşkı Derya Tuna oldu. Tatlıses en büyük aşkının Tuna olduğunu kaydetti. İkisinin İdo isminde erkek çocukları olmuştur. 

Bu büyük aşkı bitiren sebep ise Asena oldu. Araya Ayşegül Yıldız girince ikilinin birlikteliği sonlandı. Ayşegül Yıldız ile evlendi ve Elif Ada isminde kızları bulunmaktadır. 

Işıl Çıtak'la yoluna devam eden ünlü isim, Dilan adında kızları olmuştur. Son olarak Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturmaya haızrlanıyor. 



Son Güncelleme: 28.02.2021 16:53
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Iboİbrahim TatlısesEvlilikKaç çocuk
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