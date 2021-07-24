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İbrahim Tatlıses, 43 yaş küçük sevgilisi ile beraber tatilini sürdürüyor

İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük olan sevgilisi Gülçin Karakaya ile beraber tatilini sürdürüyor. Çift hakkında evlilik haberleri de çıkmıştı. Detaylar haberimizde…

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:13
İbrahim Tatlıses, 43 yaş küçük sevgilisi ile beraber tatilini sürdürüyor
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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük olan sevgilisi Gülçin Karakaya ile bir süredir birlikteliğini sürdürüyor. Tatlıses’in kendisinden bu kadar küçük kadın ile sevgili olması magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü. Şu sıralarda Karakaya ile beraber tatilde olan İbrahim Tatlıses, tatili ile ilgili paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Bodrum’da tatiline devam eden çiftin mutlu tavırları insanların gözünden kaçmadı. Instagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Gülçin Karakaya ise sevgilisi ile beraber samimi pozlar verdi.

İbrahim Tatlıses’in Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklaması sevenlerinde şok etkisi yaratmış, fakat kimse olumlu veya olumsuz bir tepki göstermemişti. Fakat ünlü sanatçı evlilik konusuna açıklık getirerek ‘’Bizimkisi gönül evliliği’’ dedi. Böylelikle ikilinin evli değil sevgili olduğu ortaya çıkmış oldu.


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakayaİbrahim Tatlıses
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