İbrahim Sevinç kimdir ? Nerede doğmuştur? İbrahim Sevinç evli mi? İbrahim Sevinç kaç yaşında?

İbrahim Sevinç kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? İbrahim Sevinç’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

İbrahim Sevinç kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

İbrahim Sevinç’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. İbrahim Sevinç aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1985 yılında dünyaya gelen oyuncu, Ankara’da doğmuştur. Babası tarafından aslen Orduludur. Yönetmen ve tiyatrocu İbrahim Sevinç, eğitimi sonrasında, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde Rüştü Asyalı’dan oyunculuk dersi aldı.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2011 yılında Komşu Köyün Delisi adlı tiyatro oyunuyla adım atan İbrahim Sevinç, sonrasında Perde Sanat Tiyatrosunu kurmuş ve İstanbul, Ankara’da tiyatro sahnesinde rol aldı.

Oyuncu kimliğinin yanı sıra sosyal yardım projeleriyle de çokça adından söz ettiriyor. Görme Engelliler Deneği ve Otizm Farkındalık Projelerinde gönüllü olarak görev üstlenmiştir.

Şu zamana kadar Adı Yunus, Yusuf Yusuf ve Behzat Ç. Ankara Yanıyor sinema filmlerinin bunun yanında, Beni Affet, Unutma Beni ve Deniz Yıldızı gibi dizilerde yer almıştır.