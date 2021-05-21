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İbrahim Selim'in programına katılan Uraz Kaygılaroğlu: "Şişman insanlar aşık olamaz mı?"

İbrahim Seli ile Bu Gece programına katılan Uraz Kaygılaroğlu, mesleğe başladığı dönemde 140 kilo olduğunu ve sektörde fiziksel ayrımcılığa maruz kaldığını dile getirdi. Oyuncu konuya ilişkin şunları söyledi: "“Kiloluysan başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka seyirci kalıyorsun. Kilolu insanlar âşık olamaz mı?” İşte detaylar...

21 Mayıs 2021 Cuma 13:16
İbrahim Selim'in programına katılan Uraz Kaygılaroğlu:
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İbrahim Selim’in YouTube kanalında yayınladığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” adlı programın bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu oldu. Ünlü oyuncu küçük yaştan beri aile hayatında kadınların yoğunlukta olduğunu dile getirdi. Kaygılaroğlu, açıklamalarında Tarık Akan ile alakalı hayalini paylaştı:

 “Bizim ailede iyi bir erkek figürü yoktu ne yazık ki, o yüzden hep kadınların arasında geçti çocukluluğum diyebilirim, halalarım, teyzelerim, babaannem, anneannem... Çocukken Tarık Akan’ın başrolde dayı olarak yer aldığı ‘Sevgili Dayım’ diye bir film vardı. O filmi izleyip ‘vay be böyle dayı yeğen ilişkileri de olabiliyormuş’ demek ki diye düşündüğümü hatırlıyorum. O zamanlar Tarık Akan’ın dayım olmasını bile istemiştim hatta.”

Sektörde fiziksel ayrım var

Yakışıklı oyuncu sektöre ilişkin açıklamalarda da bulundu. Bu alanda fiziksel ayrımcılığın verdiği rahatsızlığı dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

“Kilolu oyunculara ne yazık ki sektörde şans verilmiyor. Belirli bir kilonun üzerindeysen başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka seyirci olmak ve imrenerek bakmaktan başka bir rol düşmüyor sana. Bu bana gerçekçi gelmiyor. Hayat çeşitlilikleriyle güzel sonuçta, belirli bir kilonun üzerindeki insanlar âşık olamaz mı? Mesela bunu izleyemez miyiz biz? Mesela yurtdışında sektörün dinamiğinde böyle bir ayrımcılık yok. Ama ülkemizde ne yazık ki durum hâlâ aynı” 

Haksızlığa göz yumamam

Kaygılaroğlu en sevmediği özelliğinin “çok çabuk sıkılması” olduğunu dile getirdi. Açıklamalarında haksızlığa karşı olan hassasiyetini ise şu cümlelerle ifade etti:

“Sevmediğim bir insanın uğradığı haksızlığın karşısında da ne yazık ki dururum. Kişiden bağımsız olarak düşünebiliyorum. Kişiyi sevmemeye devam ederim ama haksızlığa göz yummam” 


Son Güncelleme: 21.05.2021 13:16
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Anahtar Kelimeler:
UrazkaygılaroğluİbrahimSelim
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