İbrahim Kutluay Döner Kuruğunda Görüntülendi

İbrahim Kutluay bir arkadaşını hastanede ziyarete gitmeden önce döner ve hamburger almak için sıraya girdiği biliniyor. Objektiflere takılan Kutluay muhabirlerle kısa röportaj yaptı. Pandemi döneminde kendisinin de etkilendiğini dile getirirken yaz planlarını şöyle açıkladı;

"Henüz belli bir rotamız yok, güvenli bir şekilde tatil yapmak istiyorum. Çeşme'ye de Bodrum'a da gidebilirim. Tekne tatilleri daha güvenli gibi duruyor" dedi.

2005 yılında Demet Şener ile dünya evine giren Kutluay 2018 yılında evliliklerini sonlandırdılar. Bu evlilikten Ömer ve İrem adında iki çocuk vardır. Evlilikte anlaşamayan çift anne baba olarak görevlerini yerine getirmektedir.

Yeni ilişkiye Edvina Sponza ile başlayan Kutluay geçtiğimiz ekim ayında ayrılıklarını açıkladılar. İlişkileri boyunca sürekli ayrılık yaşayan çift bu sallantılı döneme alıştıklarını da belirtti. Birçok kez ayrıldıklarını söyleyen Kutluay ilk ayrılığı olmadığını açıkladı. Her defasında barışan çift tekrardan gözleri üzerine çekti.