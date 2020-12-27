İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşer bebek beklediklerini açıkladı!

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya üzerinde yaptığı son paylaşım ile binlerce kişinin merakını uyandırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında bebek emziği ile fotoğrafını yayımlayan İbrahim Büyükak’ın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından görüldü. Ünlü oyuncu tarafından yapılan bu paylaşım sonrasında takipçileri ve hayranları bebek bekleyip beklemediklerine ilişkin yüzlerce soru sordular. Son olarak İbrahim Büyükak, takipçilerinden gelen bebek sorularına yanıt verdi.

“Çok mu belli ediyoruz?”

Sosyal medya hesabında emzikle fotoğrafını paylaşan İbrahim Büyükak, “Bebek beklediğimizi çok mu belli ediyoruz? Çok Mutluyuz, Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz” diyerek bebek beklediklerini açıkladı.

İbrahim Büyükak’ın eşi Nurdan Beşen de eşiyle birlikte çekilmiş oldukları fotoğrafı paylaşarak bebek beklediklerini onayladı. Nurdan Beşen paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Evet bebek beklediğimiz doğrudur. Çok mutluyuz. Güzel dilekleri için herkese teşekkür ederiz”