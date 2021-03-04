İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu ! İşte sürpriz isimler...

Star TV'nin sevilen programı İbo Show her hafta birbirinden farklı isimlerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Cumartesi akşamları yayınlanan programın bu haftaki konukları da belli oldu. İşte o isimler...

04 Mart 2021 Perşembe 18:27
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu ! İşte sürpriz isimler...
Takip Et:

Sevilen programı ile gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses en son yeni genç sevgilisi ile gündem olmuştu. Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı öne sürülen Tatlıses, 9 yıl sonra tekrardan sunmaya başladığı İbo Show’un 6 Mart konukları da belli oldu.

6 Mart Cumartesi günü konuk olacaklar isimler arasında Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay İsmail Altunsaray, Serpil Sarı yer alıyor.

Tatlıses sevgilisi ile gündem oldu

Geçirmiş olduğu zorlu süreçten sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, son zamanlarda özel hayatı ile alakalı konularda gündemden düşmüyor. Tatlıses şuan kendinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor.

Gülçin Karakaya (25), bazen sosyal medya hesabından Tatlıses ile paylaşımlar yapıyor. İkili son olarak evlenecekleri haberleri ile gündemde idi.   



Son Güncelleme: 04.03.2021 18:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
StartvIboshowKonuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler
Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli? ibo'nun sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli? ibo'nun sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evleniyor mu? İbo ve Gülçin Karakaya düğünleri ne zaman?
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evleniyor mu? İbo ve Gülçin Karakaya düğünleri ne zaman?
İbrahim Tatlıses geçmişte kaç kere evlendi? İbrahim Tatlıses hangi evliliğinden kaç çocuğu var?
İbrahim Tatlıses geçmişte kaç kere evlendi? İbrahim Tatlıses hangi evliliğinden kaç çocuğu var?
İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer neden küstü, barıştılar mı?
İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer neden küstü, barıştılar mı?

Popüler Haberler

Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin tabirleri ve yorumları
Rapor parası alma şartları nelerdir? Kaç günlük rapor parası alınır?
Grip aşısı bebeklere yapılır mı? Grip aşısı canlı aşımıdır, ne zaman yapılır?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 5 Mart 2021 Cuma
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 5 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?
Exatlon Challenge Barış Erdoğan kimdir? Yarışmacı Barış Erdoğan hakkında bilgiler
2019 AÖL 3. Dönem Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 2019 AÖL 3. Dönem Sınav Tarihi
Transformers yeni filmi ne zaman vizyona girecek?
Zamlı öğretmen maaşları ne kadar? 2020 Temmuz öğretmen zammı
TRT Spor canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2021 uygun vade ve faizli hayvancılık kredisi veren bankalar
Star TV canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Mart 2021 Cuma
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! 4 Mart 2021 Perşembe Tarihli kredi kampanyaları ve şartları
Show TV canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.