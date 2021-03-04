İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu ! İşte sürpriz isimler...

Sevilen programı ile gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses en son yeni genç sevgilisi ile gündem olmuştu. Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı öne sürülen Tatlıses, 9 yıl sonra tekrardan sunmaya başladığı İbo Show’un 6 Mart konukları da belli oldu.

Tatlıses sevgilisi ile gündem oldu

6 Mart Cumartesi günü konuk olacaklar isimler arasında Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay İsmail Altunsaray, Serpil Sarı yer alıyor.

Geçirmiş olduğu zorlu süreçten sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, son zamanlarda özel hayatı ile alakalı konularda gündemden düşmüyor. Tatlıses şuan kendinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor.

Gülçin Karakaya (25), bazen sosyal medya hesabından Tatlıses ile paylaşımlar yapıyor. İkili son olarak evlenecekleri haberleri ile gündemde idi.