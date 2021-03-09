İbo Show final mi yapacak? Reytinglerde düşüş mü var?

Her hafta konuk aldığı ünlüler ve eğlenceli anlarla izleyiciyi gülümseten program
lardan biri olan İbo Show
bu sefer ortaya çıkan iddialarla gülümsettirmedi. Uğradığı silahlı saldırıdan sonra televizyonlara ve sahnelere ara veren Tatlıses, uzun bir aradan sonra İbo Show programıyla ekranlara tekrardan çıkmıştı. Ancak İbo Show programıyla istenilen reyting
lere ulaşamadı.
Cumartesi günü Star Tv kanallarında yayınlanan İbo Show programı reytinglerde sekizinci sıraya geriledi. Bunun üzerine ise programın sonlandırılacağı konuşulmaya başladı. Ancak konu hakkında kanaldan herhangi bir açıklama gelmedi.
Son Güncelleme: 09.03.2021 15:16
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