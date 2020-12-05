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İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Aralık 5 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 20:00
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
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İmparator lakabı ile tanınan şarkıcı ve oyuncu İbrahim Tatlıses’in ne zaman vurulduğu ve neler yaşadığı İbo Show programının başlaması sonrasında merak edilmeye başlandı. İbrahim Tatlıses’in uğradığı silahlı saldırı sonrasında başından aldığı darbe ile yıllarca tedavi görmesi, uzun ve zorlu yolları arkasında bırakması üzerine 9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara gelmeye başlayan İbo Show programı ile İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses merak edilmeye devam ediyor.

İbrahim Tatlıses’e ne olmuştu?

14 Mart 2011 tarihinde Beyaz TV’de yayınlanan İbo Show programı bittikten sonra kanaldan ayrılmak için dışarı çıktığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses aracına biner binmez aracın önü kesilerek 11 el ateş edilen Tatlıses Maslak Acıbadem Hastanesinde tedavi altına alındı.

İbrahim Tatlıses’e saldırıyı eski arkadaşı olan Abdullah Uçmak’ın düzenlediği iddiaları sonrasında göz altına alındı. 7 yıl önce İbrahim Tatlıses’e suikast düzenlediği iddiası ile yargılanan Uçmak’a 11 yıl hapis cezası verilerek hapsi koyulduktan 6 ay sonra dışarı çıkan Uçmak, saldırı gerçekleştikten 66 saat sonra polisin 42 ayrı noktaya yaptığı operasyonlar sonucunda13 kişilik bir ekiple yakalandığı belirtilmişti.

Sayısız güvenlik kamerası görüntüsünün izlendiği yakalama operasyonlarda saldırı anında kullanılan aracın saldırıdan 14 dakika sonrasında Boğaziçi Köprüsünden geçiş yaptığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler aracın Abdullah Uçmak’ın evinin yanında ki araç kiralama şirketine ait olduğunu saptadı. GPS kayıtlarına bakıldığında aracın olay saatinde aynı sokak üzerinde olduğu belirlendikten sonra harekete geçen ekipler Uçmak’ın evi başta olmak üzere 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İlk operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken 6 kişi sorgular sonrasında serbest bırakıldı. 14 kişi ise tutuklanmak üzere emniyete gönderildi.

Vurulma anı kayıtlarda

İbrahim Tatlıses aracına binerek yola çıktığında bir araç önünü kesiyor. İlk başta yavaşlayan Tatlıses’in şoförü daha sonrasında şüphelenerek gaza basıyor. Aracının önüne geçen saldırganlar aracı yavaşlattıktan sonra kalaşnikoflarla aracı tarıyor. Tatlıses’in yaralandığı olayda tüfeği kullanan kişinin Abdullah Uçmak olduğu belirtilirken saldırganların yakalanması için büyük bir soruşturma başlatılmıştı.



Son Güncelleme: 05.12.2020 20:00
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