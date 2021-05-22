Hüseyin Kağıt kim, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt kaç kilo verdi?

1982 yılı Ankara doğumu olan Hüseyin Kağıt, müzisyenlik, söz yazarlığı, bestekarlık ve oyunculuk yapıyor.

2013’ten bu yana şarkıcının 200’e yakın şarkısı bunuyor. Fakat, Tayfun Soydemir’in sözlerini yazarak Hüseyin Kağıt’la beraber Özkan Özcan’ın 2012’de söylediği Hayatı Tesbih Yapmışım isimli şarkıları, medyada dört ay içinde 4,5 milyondan fazla tıklanma ile şarkıcının popülerliğini artırmıştır. Hüseyin Kağıt 2013 yılından beri farklı etkinliklerde konser vererek sahne alıyor.

Hüseyin Kağıt şarkıları

Hüseyin Kağıt-Hayatı Tesbih yapmışım 2013

Hüseyin Kağıt-Celladım Olmuş-Öbür dünyada sen yan 2013

Hüseyin Kağıt-Deli Deli-Çok Kötüymüşsün 2012

Hüseyin Kağıt-Nesrin düet -Amma Batar Amma Çıkar 2013

Hüseyin Kağıt-Böyle Olsun İstemezdim2014

Hüseyin Kağıt-Akıllı Ol-Alçak 2012

Hüseyin Kağıt dahil olduğu albümler

Ankaralı Devlerin canlı oturak alemi 2009

Arabesk- Elektro Bağlamalı anadolu arebeskleri 2010

Anılarla Reco Baba 2010

Çılgın Ankaralılar-Osmanlıdan Günümüze 2012

Kurtlar Sofrası 2012

Sönmez Anadolu Yıldızları - 2012

Öbür Dünyada Sen Yan

Oynadığı diziler

Ankara Kazan Biz Kepçe - (2014-2015) (İntenet dizisi)