Hüseyin Kağıt kim, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt kaç kilo verdi?

1982 yılı Ankara doğumu olan Hüseyin Kağıt, müzisyenlik, söz yazarlığı, bestekarlık ve oyunculuk yapıyor.
2013’ten bu yana şarkıcının 200’e yakın şarkısı bunuyor. Fakat, Tayfun Soydemir’in sözlerini yazarak Hüseyin Kağıt’la beraber Özkan Özcan’ın 2012’de söylediği Hayatı Tesbih Yapmışım isimli şarkıları, medyada dört ay içinde 4,5 milyondan fazla tıklanma ile şarkıcının popülerliğini artırmıştır. Hüseyin Kağıt 2013 yılından beri farklı etkinliklerde konser vererek sahne alıyor.
Hüseyin Kağıt şarkıları
Hüseyin Kağıt-Hayatı Tesbih yapmışım 2013
Hüseyin Kağıt-Celladım Olmuş-Öbür dünyada sen yan 2013
Hüseyin Kağıt-Deli Deli-Çok Kötüymüşsün 2012
Hüseyin Kağıt-Nesrin düet -Amma Batar Amma Çıkar 2013
Hüseyin Kağıt-Böyle Olsun İstemezdim2014
Hüseyin Kağıt-Akıllı Ol-Alçak 2012
Hüseyin Kağıt dahil olduğu albümler
Arabesk- Elektro Bağlamalı anadolu arebeskleri 2010
Anılarla Reco Baba 2010
Çılgın Ankaralılar-Osmanlıdan Günümüze 2012
Kurtlar Sofrası 2012
Sönmez Anadolu Yıldızları - 2012
Öbür Dünyada Sen Yan
Oynadığı diziler
Ankara Kazan Biz Kepçe - (2014-2015) (İntenet dizisi)