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Hümeyra'yı görenler tanıyamadı! Oğlunun vefatından 5 ay sonra sokağa çıktı

Oğlu Sadık Bigat'ı geçen sene kalp krizi nedeniyle kaybeden deneyimli sanatçı Hümeyra, beş ayın ardından sokağa çıktı. Oyuncuyu gören kişiler tanımakta zorluk yaşadı.

03 Ocak 2021 Pazar 21:48
Hümeyra'yı görenler tanıyamadı! Oğlunun vefatından 5 ay sonra sokağa çıktı
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Metin yazarı olan oğlu Sadık Bigat'ın vefat etmesinden sonra epey bir zayıfladığı görülen Hümeyra, torununa oyuncak almak için çıktığını belirtti.

73 yaşında olan oyuncu, "Bugün torunumun doğum günü. Aylar sonra ilk kez dışarı çıkıyorum. İyi değilim işte, ne kadar iyi olabilirim ki?" ifadelerini kullandı.

Hümeyra'yı; şapka, maske ve gözlüklerle gören kişiler tanımakta zorlandı.

Cenazede ayakta durmakta zorluk yaşamıştı

12 Ağustos 2020 tarihinde Teşvikiye’de bulunan evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Sadık Bigat, Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilmişti.

Oğlu Sadık Bigat ilen en son 10 Ağustos gününde telefonla iletişim kurmaya çalışan Hümeyra, üst üste aramasına rağmen bağlanamayınca, merak ederek oğlunun Nişantaşı'nda olan evine gitmişti. Bir tanıdığına daire kapısını açtıran sanatçı, oğlunun cansız bedeni ile karşı karşıya kalmıştı.

Oğlu Sadık Bigat’ın cenaze namazına yakınlarının kollarında gelen Hümeyra, ayakta durmakta zorluk yaşamıştı. Usta oyuncu, gelini Serra Bigat’la beraber gelen taziyeleri kabul etmişti.

 Cenazede; Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Özpirinçci, Halit Ergenç, Çağan Irmak, Bena Yılmaz, Berrak Tüzünataç, Serkan Altunorak, Gonca Vuslateri, Onur Saylak, Engin Öztürk ve Boran Kuzum gibi kişiler de vardı.

 

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:48
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