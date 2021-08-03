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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu da Afrika örgüsü modası katıldı

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı. Sosyal medyada sık sık gündem olan Zehra Çilingiroğlu yeni tarzıyla dikkat çekti. Zehra Çilingiroğlu, modaya uydu.

03 Ağustos 2021 Salı 14:12
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu da Afrika örgüsü modası katıldı
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Ünlü oyuncu Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu önceki gün Nişantaşı’nda bir alışveriş merkezinin çıkışında görüntülendi. Her hareketiyle gündem olan Zehra Çilingiroğlu, bu sefer imajıyla dikkat çekti.

Son dönemde Serenay Sarıkaya, Ebru Şahin birçok ünlü ismin yaptırdığı Afrika örgüsü modasına sosyetik güzelde uydu. Yeni imajı hakkında sorulan soruya “"Denemek istedim. Çok hoşuma gitti. Annem ve arkadaşlarım da yeni stilimi beğendi" yanıt veren Zehra Çilingiroğlu, ardından alışveriş turuna devam etti.

Zehra Çilingiroğlu, daha öncede sık sık değiştirdiği saç stiliyle gündem olmuştu. Sosyetik güzel sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta olup, yaptığı değişiklikleri takipçileriyle her an paylaşıyor. Çilingiroğlu'nun yeni tarzı da takipçilerinin dikkatini çekti. Bazı takipçiler yeni tarzı beğense de, bazı takipçiler eski haline dönmesi gerektiğini söyledi.


Son Güncelleme: 03.08.2021 14:12
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Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarZehra çilingiroğlu
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