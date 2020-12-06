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Hülya Avşar'dan yıllara meydan okuyan paylaşım

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı Hülya Avşar sanal alemde boy göstermeye devam ediyor. Avşar kızı son olarak paylaştığı poz ile yıllara meydan okudu.

06 Aralık 2020 Pazar 18:32
Hülya Avşar'dan yıllara meydan okuyan paylaşım
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Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından birisi olan Hülya Avşar son olarak yaptığı paylaşım ile yıllara meydan okudu.

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle ekranlardan uzak kalan Avşar kızı bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Yaklaşık 2,5 milyon takipçisi bulunan Avşar, paylaşığı güzel ve iddialı pozlar ile sanal alemdeki takipçi sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Son olarak uzun ve kızın saçları ile iddialı bir poz veren 57 yaşındaki güzel sanatçının bu resmi adeta yıllara meydan okuyan cinsten.

Öte yandan Avşar kızı geçtiğimiz günlerde yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show'a katılmış ve burdaki performansı ile göz doldurmuştu.

İŞte Avşar kızının sanal alemden takipçilerine paylaştığı ve kısa süre içinde binlerce beğeni alan o poz :

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 18:32
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Hülya AvşarHülya Avşar Paylaşımları
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