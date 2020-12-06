Hülya Avşar'dan yıllara meydan okuyan paylaşım

Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından birisi olan Hülya Avşar son olarak yaptığı paylaşım ile yıllara meydan okudu.

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle ekranlardan uzak kalan Avşar kızı bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Yaklaşık 2,5 milyon takipçisi bulunan Avşar, paylaşığı güzel ve iddialı pozlar ile sanal alemdeki takipçi sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Son olarak uzun ve kızın saçları ile iddialı bir poz veren 57 yaşındaki güzel sanatçının bu resmi adeta yıllara meydan okuyan cinsten.

Öte yandan Avşar kızı geçtiğimiz günlerde yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show'a katılmış ve burdaki performansı ile göz doldurmuştu.

İŞte Avşar kızının sanal alemden takipçilerine paylaştığı ve kısa süre içinde binlerce beğeni alan o poz :