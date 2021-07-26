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Hülya Avşar'dan Yeşilçam açıklamaları! İbrahim Tatlıses'in Yeşilçam zamanından tüm sırlarını ortaya döktü

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses'in Yeşilçam'daki sahneleri yıllarca konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor. İkili aralarındaki bir öpüşme sahnesi ile tekrardan gündeme geldi. Hülya Avşar ise konuya ilişkin açıklamasını EXXEN'de katıldığı bir programda yaptı. İşte detaylar...

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:31
Hülya Avşar'dan Yeşilçam açıklamaları! İbrahim Tatlıses'in Yeşilçam zamanından tüm sırlarını ortaya döktü
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Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses, Yeşilçam’da bir filmde sergiledikleri öpüşme sahnesi ile bir zamanlar gündeme gelmişti. Bu sahnenin oldukça farklı olması izleyenlerin dikkatini çekmiş ve garibine gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde Exxen’de yayın hayatını sürdüren Konuşanlar adlı programa çıkan Hülya Avşar’a bu konuya ilişkin soru soruldu. Bakın Hülya Avşar neler söyledi…

İbrahim Tatlıses neden öyle öptü?

Programda Hülya Avşar’a Tatlıses’in neden kendisini öyle öptüğü sorulunca Avşar, Tatlıses’in herkese karşı aynı samimiyette olduğunu dile getirdi. Yani bu durumun kendisine özel olmadığını başkası olsa ona da aynı şekilde yaklaşacağını ifade etti.

Tatlıses tarafından yanıt yok!

Hülya Avşar’ın Konuşanlar programından yaptığı bu açıklamaya karşı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’ten bir yanıt gelmedi.


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:31
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Anahtar Kelimeler:
IbrahimtatlısesHülyaavşarExxen
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