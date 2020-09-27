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Hülya Avşar, Çiçek Adası'nı satın almaya hazırlanıyor

Hülya Avşar yeni projesi için hazırlıklara başladı. Avşar'ın sürekli gittiği Ayvalık'taki Çiçek Adasını satın aldığı öğrenildi.

27 Eylül 2020 Pazar 15:48
Hülya Avşar, Çiçek Adası'nı satın almaya hazırlanıyor
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Hülya Avşar yeni bir yatırım için hazırlıklara başladı. Yıldız isim tatil için sürekli gittiği Ayvalık’tan ada satın alma planını hayata geçiriyor. Hülya Avşar, Ayvalık Cunda Adası yakınlarındaki Çiçek Adası’nı 55 Milyon TL ödeyecek.


Hülya Avşar’ın Çiçek Adası için pazarlık aşamasında sona geldiği ve birkaç gün içerisinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Avşar Çiçek Adası için 55 Milyon TL’lik bir ödeme yapacak. Adanın içerisinde malikane ve tenis kortları gibi aktivite alanları olacak. Çiçek Adasının organizasyonunu ve mimarisini kızı Zehra Çilingiroğlu yapacak.



Son Güncelleme: 27.09.2020 15:48
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Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarAyvalıkMagazin
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