Hollywood yıldızı eski eşine şiddet iddiaları nedeniyle filminden çıkarıldı

Eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkeme karşısına çıkan Johnny Depp, filminden kovulmuştu. Bazı eleştirmenler Depp’in Hollywood kariyerinin bittiğini dile getirmişti. 57 yaşındaki oyuncu Fantastik Canavarlar’da Grindelwald rolünden istifa etmesinin istendiğini dile getirdi ve bu isteği kabul ettiğini dile getirdi.

Tazminat davasını kaybetti

İngiltere’de mahkemenin gerçeküstü kararının doğruyu bulma mücadelesini değiştirmeyeceğini dile getiren yıldız oyuncu, hakkındaki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlayacağını işaret ederek ‘’Hayatım ve kariyerim bu şekilde tamamlanmayacak.’’ diye konuştu.

Depp’in 2015 yılında evlenip iki yıl sonra boşandığı eşi Amber Heard aktörün kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Depp ise söz konusu iddiaların üzerine ‘’eş döven’’ diye başlık tana The Sun Gazetesi’ne açtığı tazminat davasını kaybetmişti.