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Hollywood Yıldızı Amber Heard İstanbul'a Geldi

Johnny Depp ile olaylı bir evlilik yaşayan Amber Heard, rahat bir nefes almak adına tatile çıktı. Tatil seçimini Türkiye'den yana kullanan güzel oyuncu Bodrum'dan sonra İstanbul'a geçiş yaptı.

16 Ağustos 2020 Pazar 21:13
Hollywood Yıldızı Amber Heard İstanbul'a Geldi
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Geçtiğimiz günlerde yasak aşk konusu ile gündeme gelen Amber Heard Türkiye’de tatile çıktı. Johnny Depp ile aşk yaşadığı dönemde adından sıkça söz ettiren Amber Heard, Depp ile olaylı şekilde boşandıktan sonra yasak aşk konusu ile gündeme oturdu.

2015 yılında Johhny Depp ile evlenen Amber Heard, yıldız oyuncu ile 2 yıl bir evlilik yaşadı. Evliliklerine şiddet ve ihanetin nokta koyduğunu belirten Heard, Johnny Depp’in birçok rol arkadaşı ile ilişki yaşadığını ve kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.


Şiddet ve yasak aşk konusunda kendini savunan Depp, suçlamaları kabul etmedi. Ayrıca Johnny Depp, Amber Heard’ün de Elon Musk ile kendisini aldattığı haberlerine dikkat çekti.

Bodrum’dan sonra İstanbul

Bitmiş bir evliliğin yankılarından kaçmak isteyen güzel oyuncu Amber Heard, 2020 yaz tatilini Türkiye’de yapmaya karar vermişti. Bir süredir Bodrumda denizin tadını çıkaran güzel, Bodrum tatilinin ardından İstanbul’a geçti. İstanbul’un tarihi yerlerini gezen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından gezdiği yerlerin fotoğrafını paylaştı.



Son Güncelleme: 16.08.2020 21:13
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Anahtar Kelimeler:
Amber HeardJohnny DeppTatil
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