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Hızla kilo veren Seren Serengil'in doktor çıkışı son hali

Zayıflamak için bıçak altına yatan Seren Serengil son zamanlarda "Dumping sendromu" ile mücadele ediyor.

06 Şubat 2021 Cumartesi 15:03
Hızla kilo veren Seren Serengil'in doktor çıkışı son hali
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Zayıflamak için ameliyat olan Seren Serengil, 46 kiloya düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde kilo kaybı ile alakalı açıklamalarda bulunan Serengil, “Ameliyat olmaz isem yaza çıkamazmışım” demişti. Bu açıklamaları ile sevenlerin korkutan  Serengil, geçtiğimiz gün nişanlısı Mustafa Tohma ile Nişantaşı’nda geldiği doktorundan çıkarken görüntülendi.

Snob Magazin’in yaptığı haberlere göre doktor çıkışında açıklamalarda bulunan Serengil, kendisine özel bir serum hazırlandığını ve serumun adının da Sero serumu olduğunu söyledi.

Mustafa Tohma ile aşk yaşayan Serengil evlilik sorunlarını duyunca yönünü değiştirdi. Düğün ne zaman sorularına ise konuları bosşverin diyerek nokta koydu.

Seren Serengil hafta sonunu da sevgilisi ile güzel bir kar tatili yaparak geçireceğini söyledi.

Doktorunun yönlendirmelerine göre hareket edeceğini söyleyen Serengil, haftanın birkaç günü serum taktıracağını ve kilo kaybetmeye devam ederse de tekrar ameliyat olacağını dile getirdi.

Hayal ettiği kiloya ulaşmak adına 4 sene önce mide küçültme ameliyatı olan Serengil o dönemde 25 kilo vermişti. Serengil’in o dönemde ameliyat kriterlerine uyup uymadığı konusunda çok konuşulmuştu.

Serengil’in şuan mücadele ettiği hastalık Dumping Sendromu, midenin bir bölümünde veya tamamının alındığı ameliyatlar ya da gastrik bypass operasyonu sonucunda ortaya çıkabilen ve midenin hızla boşalması nedeni ile ortaya çıkan bir semptom olarak bilinmekted



Son Güncelleme: 06.02.2021 15:03
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SerenSerengilMagazinSerengil
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