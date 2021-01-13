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Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi

Son günlerde sağlık sorunları yaşayan güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün bir hastalığı daha olduğu ortaya çıktı. Hastanede yapılan tetkiklerde 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulan güzel oyuncu 10 gün rapor alarak dinlenmeye çekildi. Peki, geçirgen bağırsak sendromu nedir? Nasıl ortaya çıkar?

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:20
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
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Sefirin Kızı dizisinde oynayan ve burada Nare karakterine hayat veren başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün başı son günlerde hastalıklarla dertte. Hızla kilo vermeye başlayan Neslihan Atagül'ün hastanede yapılan tetkiklerinde 'geçirgen bağırsak sendromu' yaşadığı belirlenirken 10 günlük bir rapor alan Atagül'ün evinde dinlenmeye çekildiği öğrenildi.

Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün hayranları başarılı oyuncunun hastalığına oldukça üzülürken hastalığından dolayı günlük yaşam kalitesi ciddi oranda etkilenen güzel oyuncunun sağlık durumu herkes tarafında merak ediyorlar. Neslihan Atagül'e konulan teşhisin ardından bir çok kullanıcı da geçirgen bağırsak sendromu nedir? Nasıl ortaya çıkar? sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

"GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?"

Alınan besinlerin sindirimini gerçekleştiren bağırsak sisteminde meydana gelen bozulma ile birlikte birçok sorun da yaşanmaya başlıyor. B bağırsak yoluyla kan dolaşımına geçen mikrop, toksin veya diğer maddeler genel olarak bağışıklık sisteminin reaksiyon vermesine neden olur.

Geçirgen bağırsak sendromu hakkında bilgiler veren uzmanlar sürekli olarak alkol kullanımı aspirin gibi ağrı kesiciler bağırsaklardaki bariyerleri bozabileceğini belirterek buna ek olarak ta aşırı şeker kullanımı karbonhidrat tüketimi de bağırsakta normal yaşayan bakterin florasını ve ortamını bozarak geçirgen bağırsak sendromuna sebep olabileceğini söylüyorlar.



Son Güncelleme: 13.01.2021 17:20
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