Hilaria Baldwin bebeğini emzirirken paylaştı!

Hollywood’un yıldız oyuncularından 62 yaşındaki Alec Baldwin ve 36 yaşındaki eşi Hilaria Baldwin bir süre önce beşinci çocuklarını kucağına almıştı. Eskisinden daha hareketli bir hayat süren çiftten yoga eğitmeni olan Hilaria Baldwin yeni hayatından kareleri Instagram hesabından paylaşıyor.

Baldwin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta bir yandan bebeğini emzirip bir yandan dişlerini fırçaladı ve o sırada da bebeğiyle birlikte selfie çekti. Baldwin bebeğinin doğumundan yalnızca 3 buçuk gün sonra çektirdiği fotoğrafın altına ‘’çoklu görevde şampiyonuz’’ notunu düştü.