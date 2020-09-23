Hilal Özdemir yaşadığı zorlukları anlattı: Pandemi sürecinde Kızılay'dan yardım aldım

Hilal Özdemir, Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Eski eşi Hazım Körmükçü ile yaşadığı zor günleri hatırlatan Özdemir, zor günlerde Haluk Levent ve Murat Boz’un kendisine destek olduğunu dile getirdi.

‘’Ramazan ayında 5-6 gün makana yedik.’’

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda canlı yayına bağlanmış ve eski eşi Körmükçü’nün nafakasını ödemediği için ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirtmişti.

Pandemi sürecinde Kızılay’dan yardım aldıklarını belirten Özdemir, Ramazan ayında 5-6 gün makana yediklerini belirtti. Ünlü şarkıcı, Çocuklarının bu durumdayken karşı tarafın bolluk içinde yaşamasının çocuklarını rahatsız ettiğini kaydetti.