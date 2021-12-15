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Hidayet Erdinç kimdir, nerede doğmuştur? Hidayet Erdinç evli mi? Hidayet Erdinç kaç yaşında?

Hidayet Erdinç kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Hidayet Erdinç’in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 09:16
Hidayet Erdinç kimdir, nerede doğmuştur? Hidayet Erdinç evli mi? Hidayet Erdinç kaç yaşında?
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Hidayet Erdinç kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Hidayet Erdinç’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Hidayet Erdinç kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Hidayet Erdinç’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Hidayet Erdinç aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Oyuncu, seslendirme sanatçısı, oyuncu ve yönetmenlik yapan Hidayet Erdinç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olmasının ardından Devlet Tiyatroları sanatçı ekibine katıldı ve şu anda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır.

Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde oyunculuk dersleri veren Hidayet Erdinç, 1966 yılında dünyaya gelmiştir. Evlidir ve bu evlilikten bir erkek çocuğu vardır.

Profesyonel Kadın Çapkın Olunca, Yadeller, Şendul Şaban, yasemin, Ölümsüz Karanfiller, Ruhsar, Deli Yürek, Yılan Hikayesi, İmparator, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Ayrılık, Baba Oluyorum, Türkan, Mor Menekşeler, Emret Komutanım Yeniden, Kertenkele, Manda Yuvası, Fabrika Kızı, Sümela’nın Şifresi 3; Cünyor Temel ve Oflu Hoca Trakya’da gibi çoğu dizi ve filmde rol aldı.

 

 

 


Son Güncelleme: 15.12.2021 09:16
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