Hesabı ele geçirilen Timuçin Esen’e FETÖ şoku!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Hekimoğlu'nun başrol oyuncusu Timuçin Esen'in sosyal medya hesapları hacklendi. Şantaja uğrayan Esen'in FETÖ’nün finans merkezi Kaynak Holding’le başı derde girdi.

Ünlü oyuncu Timuçin Esen, cep telefonuna gelen bir mesajda bulunan linke tıklamasının hemen ardında istenen mail şifresini girdi ve dakikalar içinde oyuncunun bütün sosyal medya hesapları korsanlar tarafından ele geçirildi. Twitter ve Instagram hesaplarınınya uğramasıyla Timuçin Esen'in tüm özel bilgileri, fotoğrafları ve vidoları çalındı. Şantaja maruz kalan başarılı oyuncu, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında siber saldırganların FETÖ'nün finansal anlamda merkezi olan Kaynak Holding bünyesinde çalışan O.D., M.N. ve M.V.A. isimli kişiler oldukları belirlendi. Üç şüpheliyle ilgili bilişimle ilgili sistemin işleyişini engelledikleri ve özel hayatla ilgili gizliliği de ihlal ettikleri gerekçesi öne sürülerek 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.