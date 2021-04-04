Hesabı ele geçirilen Timuçin Esen’e FETÖ şoku!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Hekimoğlu'nun başrol oyuncusu Timuçin Esen'in sosyal medya hesapları hacklendi. Şantaja uğrayan Esen'in FETÖ’nün finans merkezi Kaynak Holding’le başı derde girdi.
Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında siber saldırganların FETÖ'nün finansal anlamda merkezi olan Kaynak Holding bünyesinde çalışan O.D., M.N. ve M.V.A. isimli kişiler oldukları belirlendi. Üç şüpheliyle ilgili bilişimle ilgili sistemin işleyişini engelledikleri ve özel hayatla ilgili gizliliği de ihlal ettikleri gerekçesi öne sürülerek 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Son Güncelleme: 04.04.2021 14:30