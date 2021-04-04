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Hesabı ele geçirilen Timuçin Esen’e FETÖ şoku!

Ünlü oyuncu Timuçin Esen, kendisine mesaj olarak gelen linki tıklaması yüzünden başı büyük derde girdi. Sosyal medya hesapları hacklenen Esen'in şantaja maruz kaldığı ve işin ucunda da FETÖ’nün finans merkezi Kaynak Holding olduğu ortaya çıktı.

04 Nisan 2021 Pazar 14:30
Hesabı ele geçirilen Timuçin Esen’e FETÖ şoku!
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Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Hekimoğlu'nun başrol oyuncusu Timuçin Esen'in sosyal medya hesapları hacklendi. Şantaja uğrayan Esen'in FETÖ’nün finans merkezi Kaynak Holding’le başı derde girdi. 

Ünlü oyuncu Timuçin Esen, cep telefonuna gelen bir mesajda bulunan linke tıklamasının hemen ardında istenen mail şifresini girdi ve dakikalar içinde oyuncunun bütün sosyal medya hesapları korsanlar tarafından ele geçirildi. Twitter ve Instagram hesaplarının siber saldırıya uğramasıyla Timuçin Esen'in tüm özel bilgileri, fotoğrafları ve vidoları çalındı. Şantaja maruz kalan başarılı oyuncu, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında siber saldırganların FETÖ'nün finansal anlamda merkezi olan Kaynak Holding bünyesinde çalışan O.D., M.N. ve M.V.A. isimli kişiler oldukları belirlendi. Üç şüpheliyle ilgili bilişimle ilgili sistemin işleyişini engelledikleri ve özel hayatla ilgili gizliliği de ihlal ettikleri gerekçesi öne sürülerek 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Son Güncelleme: 04.04.2021 14:30
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Anahtar Kelimeler:
Timuçin EsenHackerFETÖSiber Saldırı
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