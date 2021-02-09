Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren güzel oyuncumuz Ebru Şahin aslen nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren ve gösterdiği üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin’in özel hayatı merak edilmeye başlandı. Pazar günleri ATV ekranlarında herkesi toplamayı başaran Hercai dizisinde tüm gözler Reyyan'a çevrildi. Magazin dünyasının da yakından izlediği Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu araştırılmaya başlandı.

Ebru Şahin ATV ekranlarındaki Hercai dizisiyle gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonların sevgilisi haline gelen Reyyan rolü ile dikkatleri üzerinde toplayan Ebru Şahin özel hayatı ile merak konusu oldu.

1994'te İstanbul doğumlu olduğu bilinen Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu araştırılmaya başlandı.

Güzel oyuncumuz aslen Antalya Manavgatlıdır.