İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

Hercai dizi setinde korona-virüs paniği

Sevilen dizilerden olan Hercai dizisinin setinde bu aralar korona-virüs şoku yaşanıyor. Dizinin usta isimlerinden Macit Sonkan'ın hastalık belirtisi göstermesi sebebiyle yapılan korona-virüs testi pozitif çıktı. Yaşanan bu durum sonrasında dizi setinde büyük panik yaşandı. Sanatçının testinin pozitif çıkmasının ardından tüm sete test yapıldı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 01:52
Hercai dizi setinde korona-virüs paniği
Takip Et:


Bir TV kanalında yayınlanan sevilen dizi Hercai dizisinin setinde bu aralar panik havası yaşanıyo. Dizinin usta oyuncalarından Macit Sonkan'ın hastalık belirtisi göstermesi sonrasında sanatçıya yapılan teste korona-virüs  testi sonucu pozitif çıkınca  sette bir panik havası yaşandı. Olay sonrası tüm set ekibine korona-virüs testi yapıldı. Sete vakalara karşı bir süre ara verilirken tüm çalışanların testlerinin negatif çıkması sonucunda set çekimlerine devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan hemen tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 03.10.2020 01:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HercaiKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevinde tutuklu bulunan Halil Sezai ameliyat oldu! İşte detaylar...
Cezaevinde tutuklu bulunan Halil Sezai ameliyat oldu! İşte detaylar...
Alessandra Ambrosio kahverengi bikinisiyle sahilde yürek hoplattı
Alessandra Ambrosio kahverengi bikinisiyle sahilde yürek hoplattı
Nesrin Cavadzade kendisine müstehcen fotoğraf gönderenleri biriktiriyor!
Nesrin Cavadzade kendisine müstehcen fotoğraf gönderenleri biriktiriyor!
Fahriye Evcen gömleğinde unuttuğu etiketle tepki topladı
Fahriye Evcen gömleğinde unuttuğu etiketle tepki topladı
Transparan kıyafetinin altına iç çamaşırı giymeyen İngiliz modele takipçilerinden tepki yağdı
Transparan kıyafetinin altına iç çamaşırı giymeyen İngiliz modele takipçilerinden tepki yağdı
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile

Popüler Haberler

Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2020
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 3 Ekim 2020 Cumartesi Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Günlük burç yorumları 4 Ekim 2020 Pazar - Burç yorumunuza göre bugün neler yaşayacaksınız?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Altın ne kadar oldu? 3 Ekim 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 3 Ekim 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Akbank kredi kartı başvuru şartları nelerdir? Kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?
İçki zammı sonrası güncel votka fiyatları ne kadar? İstanblue, Smirnoff, Absolut ve diğer markalara ait fiyatlar
Bir Aile Hikayesi Ufuk kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Keskin hakkında bilgiler
Emekli vatandaşlara kira ve yakacak yardımı verilecek mi? Türkiye Emekliler Derneği harekete geçti
Sevdim Seni Bir Kere dizisi oyuncuları ve dizinin konusu
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ne? Gözde Gürkan oynadığı diziler
Sağlık Bakanı Koca 2 Ekim 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Ekim 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 Türk Telekom personel alım kadroları
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları
Masterchef Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.