Hercai dizi setinde korona-virüs paniği

Bir TV kanalında yayınlanan sevilen dizidizisinin setinde bu aralar panik havası yaşanıyo. Dizinin usta oyuncalarından Macit Sonkan'ın hastalık belirtisi göstermesi sonrasında sanatçıya yapılan teste korona-virüs testi sonucu pozitif çıkınca sette bir panik havası yaşandı. Olay sonrası tüm set ekibine korona-virüs testi yapıldı. Sete vakalara karşı bir süre ara verilirken tüm çalışanların testlerinin negatif çıkması sonucunda set çekimlerine devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan hemen tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.