Hepsi Grubundan Cemre Kemer bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Solist Cemre Kemer 23 Aralık 2020 ile 8 yıldır birlikte olduğu Emir Medina ile evlendi. Sosyal medya üzerinden nikah görüntülerini paylaşan şarkıcı virüs sebebi ile sade bir nikah yaptı.







Sosyal medyada kanının belirginleştiği fotoğraflar atması üzerine takipçilerinin dikkati çeken Kemer ‘hamile misin?’ sorularına maruz kaldı.



Sosyal medyada aktif olan ünlü şarkıcı ise belirginleşen göbeğini çekerek takipçilerini daha da meraklandırdı…





Cemre Kemer ise kızı olacağını duyurdu ve sözlerine şunları ekledi. “Ailem haberi alınca heyecanlandı. Bir yandan da gebeler aşı olamayıp, ilaç alamadığı için korkuyorlar. Zaten bebek yapmaya karar verdiğimizden dolayı uzun süredir evden çıkmıyordum" dedi.

