Hekimoğlu Defne Samyeli'nin erotik sahnesi nefesleri kesti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu, koronavirüs engeline takılmış ve zorunlu sezon finali yapmıştı. İlk sezonuyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizi yeni sezonuyla tartışmalara yol açtı.
‘’Mahremiyet hiçe sayıldı’’ tepkisi
Kendini canlandıran Samyeli dizide Hekimoğlu’nun hastası olarak ekranlara yansıdı. Güzelliğiyle hem Hekimoğlu’nu hem de bütün hastane çalışanını etkileyen Samyeli’nin Esen ile karşılıklı oynadığı sahne adeta olay oldu.
Samyeli’nin Hekimoğlu karşısında cilve yapıp erotik tavırlar sergilemesi seyircilerden eleştiri aldı. Hasta ile doktor arasındaki mahremiyetin hiçe sayıldığı sahneye tepki mesajları geldi. Samyeli’nin bacak şovu yaptığı sahne izleyiciler tarafından gereksiz bulundu.