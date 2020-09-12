Hekimoğlu Defne Samyeli'nin erotik sahnesi nefesleri kesti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu, koronavirüs engeline takılmış ve zorunlu sezon finali yapmıştı. İlk sezonuyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizi yeni sezonuyla tartışmalara yol açtı.

‘’Mahremiyet hiçe sayıldı’’ tepkisi

House M.D. dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelen Hekimoğlu’nun 16. Bölümü Salı akşamı izleyicilerle buluştu. Dizide’nin olduğu sahne ise tepkilerin odağı haline geldi.

Kendini canlandıran Samyeli dizide Hekimoğlu’nun hastası olarak ekranlara yansıdı. Güzelliğiyle hem Hekimoğlu’nu hem de bütün hastane çalışanını etkileyen Samyeli’nin Esen ile karşılıklı oynadığı sahne adeta olay oldu.

Samyeli’nin Hekimoğlu karşısında cilve yapıp erotik tavırlar sergilemesi seyircilerden eleştiri aldı. Hasta ile doktor arasındaki mahremiyetin hiçe sayıldığı sahneye tepki mesajları geldi. Samyeli’nin bacak şovu yaptığı sahne izleyiciler tarafından gereksiz bulundu.