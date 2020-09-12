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Hekimoğlu Defne Samyeli'nin erotik sahnesi nefesleri kesti

Hekimoğlu dizisine konuk oyuncu olan Defne Samyeli'nin erotik sahnesi yankı uyandırdı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:41
Hekimoğlu Defne Samyeli'nin erotik sahnesi nefesleri kesti
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu, koronavirüs engeline takılmış ve zorunlu sezon finali yapmıştı. İlk sezonuyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizi yeni sezonuyla tartışmalara yol açtı.


House M.D. dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelen Hekimoğlu’nun 16. Bölümü Salı akşamı izleyicilerle buluştu. Dizide Defne Samyeli’nin olduğu sahne ise tepkilerin odağı haline geldi.

‘’Mahremiyet hiçe sayıldı’’ tepkisi

Kendini canlandıran Samyeli dizide Hekimoğlu’nun hastası olarak ekranlara yansıdı. Güzelliğiyle hem Hekimoğlu’nu hem de bütün hastane çalışanını etkileyen Samyeli’nin Esen ile karşılıklı oynadığı sahne adeta olay oldu.

Samyeli’nin Hekimoğlu karşısında cilve yapıp erotik tavırlar sergilemesi seyircilerden eleştiri aldı. Hasta ile doktor arasındaki mahremiyetin hiçe sayıldığı sahneye tepki mesajları geldi. Samyeli’nin bacak şovu yaptığı sahne izleyiciler tarafından gereksiz bulundu.




Son Güncelleme: 12.09.2020 18:41
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Anahtar Kelimeler:
HekimoğluDefne Samyeli
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