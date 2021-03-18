Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!

Performansı ve başarılı oyunculuğu ile en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Hazar Ergüçlü'nün son halini gören hayranlarını ağızları açık kaldı.

Makyajsız duru güzelliği ile poz veren Ergüçlü'nün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları ise beğeni ve yorum rekoru kırdı.

TV ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Alev Alev'de Çiçek karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, performansı ve başarılı oyunculuğu ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Doğal güzelliğe oldukça fazla önem veren ve kendine bu konuda çok güvenen Hazar Ergüçlü makyajsız yaptığı paylaşımlar ise görenlerin ağzını açık bıraktı.

29 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün Instagram paylaşımları büyük beğeni toplarken son yaptığı paylaşımda stilini konuşturduğu görüldü. İşte; Hazar Ergüçlü'nün doğal ve makyajsız hali..