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Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü ile fotoğrafını paylaştı. Ergüçlü, paylaşımıyla haklarında çıkan ayrılık iddialarını yalandı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:35
Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
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2,5 yıldır yönetmen Onur Ünlü ile birlikte olan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından Onur Ünlü ile olan fotoğrafını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Onur Ünlü bir mekan çıkışında genç bir kadınla görüntülenmiş, Onur Ünlü’nün Ergüçlü’yü aldattığı iddia edilmişti. Söz konusu olayla ilgili konuşan Hazar Ergüçlü, aldatma gibi bir durumun olmadığını açıklamıştı.

Bir dergi röportajında ise Onur Ünlü ile ilgili, “Onur hayatıma sayamayacağım kadar çok şey kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Onur'dan öğrendiğim en önemli şey kendime sahip çıkmak.” İfadeleri kullanan Ergüçlü, ayrılık iddiaların yalanlamıştı.

Onur Ünlü ise sevgilisi hakkında daha önce yaptığı bir röportajda “Hazar ile birlikteyken her gün bir sürprizle karşılaşıyorum. Onunla birlikte olmaktan gurur duyuyorum.” İfadelerini kullanmıştı.



Son Güncelleme: 09.12.2020 23:35
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Anahtar Kelimeler:
Onur ÜnlüHazar Ergüçlü
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