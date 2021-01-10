İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...

Hazal Kaya'nın fedakarlığı herkesi duygulandırdı: Hasta bebeğe süt annelik yapmış!

Enis Arıkan'ın Exxen platformunda sunduğu programa konuk olan Hazal Kaya, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Enis Arıkan, Hazal Kaya'nın bir bebek için yaptığı fedakarlığı anlattı.

10 Ocak 2021 Pazar 15:50
Hazal Kaya'nın fedakarlığı herkesi duygulandırdı: Hasta bebeğe süt annelik yapmış!
Takip Et:

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’de program yapmaya başlayan Enis Arıkan, yeni bölümde yakın arkadaşı Hazal Kaya’yı konuk etti. Enis Arıkan, Kaya ile ilgili çok özel bir anısını anlattı.

Hasta bir bebeğe süt annelik yaptı

Enis Arıkan, Hazal Kaya ile birlikte rol aldıkları ‘Benden Ne Olur’ filminin çekimlerinde Kaya’nın hasta bir bebeğe süt annelik yaptığını anlattı. Hazal Kaya’nın bu yardımından sonra minik bebeğin iyileştiği ve gelişmeye başladığından bahseden Arıkan, Kaya’nın bu haberi alınca sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl anne olan Hazal Kaya’nın bu davranışı programı izleyenleri bir hayli duygulandırdı. Kaya’ya sosyal medyada birçok övgü dolu yorum yapıldı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 15:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hazal KayaEnis ArıkanExxenBebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
Eski aşıklar Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli yeni bir yapımda bir araya gelebilir
Eski aşıklar Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli yeni bir yapımda bir araya gelebilir
Yılmaz Erdoğan’dan magazin muhabirine sert çıkış: “Kaybol!”
Yılmaz Erdoğan’dan magazin muhabirine sert çıkış: “Kaybol!”
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir sevgili mi?
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir sevgili mi?
Can Yaman'a İtalyan polisinden 400 euro'luk ceza şoku!
Can Yaman'a İtalyan polisinden 400 euro'luk ceza şoku!
Adı Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin: 'Kalbim boş değil'
Adı Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin: 'Kalbim boş değil'

Popüler Haberler

Dijital Ehliyet nedir, başvurusu nasıl yapılır? Dijital ehliyet başvuru belgeleri ve fiyatı
Bu Benim Masalım Elit kimdir?? Gerçek adı nedir? Merve Sevin hakkında bilgiler
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu
Bankalar 10 bin TL kredi için ne kadar faiz uyguluyor? En düşük faiz oranına sahip banka hangisi?
Acun Ilıcalı'nın hız yaptığı deniz aracının adı ne? Deniz jeti ne marka, fiyatı ne kadar?
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ocak 2021 Pazar
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop ürün yorumları ve incelemeleri
Survivor 2021 yarışmacısı Barış Özbek kimdir? Barış Özbek'in Kariyeri!
Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef Pırasa nasıl yapılır? Pırasa yapılış tarifi ve malzemeleri
Kiracının sahip olduğu haklar nelerdir? Ev sahibine karşı kiracı hakları
Yeni Adana Stadyumu ne zaman hizmete girecek? Yeni Adana Stadyumu açılış tari belli oldu!
Yeni Hayat Fatih kimdir? Gerçek adı nedir? Furkan Kalabalık hakkında bilgiler
Instagram hikayesi gizli izlenir mi? Gizli instagram hikayesi izleme yöntemleri
2021 yılında ekrana gelecek yeni diziler neler? 2021 yılı dizi listesi!
TV'de 10 Ocak 2021 Pazar hangi maç hangi kanalda?
WhatsApp sözleşmesi kabul ettim, nasıl iptal edilir? WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul ettim ne yapmalıyım?
Barbaros dizisinin tarihi belli oldu mu?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
İlginç Bazı Olaylar dizisi başrol oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.