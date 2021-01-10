Hazal Kaya'nın fedakarlığı herkesi duygulandırdı: Hasta bebeğe süt annelik yapmış!

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’de program yapmaya başlayan Enis Arıkan, yeni bölümde yakın arkadaşı Hazal Kaya’yı konuk etti. Enis Arıkan, Kaya ile ilgili çok özel bir anısını anlattı.

Hasta bir bebeğe süt annelik yaptı

Enis Arıkan, Hazal Kaya ile birlikte rol aldıkları ‘Benden Ne Olur’ filminin çekimlerinde Kaya’nın hasta bir bebeğe süt annelik yaptığını anlattı. Hazal Kaya’nın bu yardımından sonra minik bebeğin iyileştiği ve gelişmeye başladığından bahseden Arıkan, Kaya’nın bu haberi alınca sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl anne olan Hazal Kaya’nın bu davranışı programı izleyenleri bir hayli duygulandırdı. Kaya’ya sosyal medyada birçok övgü dolu yorum yapıldı.