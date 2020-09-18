Hazal Kaya'dan yeni sezon müjdesi! Güzel oyuncu dizi projesi ile ekranlara dönebilir!

Son olarak Bizim Hikaye adlı dizide rol alan Hazal Kaya, bu dizinin ardından hamilelik dönemi nedeniyle herhangi bir projede yer almadı. Oğlu Fikret’in doğumunun ardından tekrar sektöre dönmeyi planlayan Kaya, bir film projesinde yer aldığını açıklamıştı. Youtube’da Ezgi Mola’nın kanalına konuk olan Hazal Kaya, hayatı ve gelecek projeleri hakkında bilgi verdi.

Benden Ne Olur? adlı sinema filmi için kamera karşısına geçen Hazal Kaya, film projesi hakkında detaylı bilgi verirken, yeni sezonda bir dizide de yer alabileceğininsini verdi. Ezgi Mola ile güzel bir sohbet gerçekleştiren Hazal Kaya, Mola’nın programından verdiği haberler ile takipçilerini heyecanlandırdı.

Dizi projelerinden teklif aldığını açıklayan Hazal Kaya, içine sinen bir projenin olduğunu, gerekli ortam oluşması halinde yeni sezonda bir dizide boy gösterebileceğini açıkladı. Çocuk sahibi olduktan sonra uygun şartların oluşması halinde projede yer alabileceğini söyleyen Kaya, uygun şartların oluşması için elinden geleni yapacağını aktardı.