Hazal Kaya'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sitem dolu sözler: Bu bebekler ölüyor!

SMA hastası bebeklerin iyileşmek için ilaç almaktan başka çareleri yok. Bu ilaçlar Türkiye’de ücretsiz sağlanmaya başlandı ve belirli kriterlere uyan bebekler bu ilaçlara erişim sağlayabiliyor. Ancak kriterlere uymayan bebekler için hala para toplama kampanyaları düzenlese bile almak için yeterli olmuyor ve birçok bebek hasta yaşamını yitirmeye devam ediyor. Hazal Kaya’da bu hastalık için para toplama kampanyalarına destek oluyor ve onlar için çabalıyor. Ancak, güzel oyuncu bugün aldığı haber üzerine Fahrettin Koca’ya sitem etti.

“İlacı alamayan bebekler ölüyor!”

SMA Tip 1 hastası olan Ayaz sağlık bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uymadığı için ilacına ulaşamadı. Tedavisini tamamlayamayan Ayaz bebek maalesef hayatını kaybetti. Bunun üzerine Hazal Kaya sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada ücretsiz sağladıklarını söyledikleri ilaçları bebekleri testlere sokarak, kriterlere tabii tutarak sağlıyorlar, ilacı alamayan bebekler ölüyor, ölüyor bu bebekler diyerek tepkisini koyduktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayı etiketleyerek “Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri!” siteminde bulundu. Yaptığı paylaşım: