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Hazal Kaya'dan romantik iyi ki doğdun mesajı!

Ünlüler dünyasında örnek çiftlerden biri olarak gösterilen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden yeni kare. Hazal Kaya eşi Atay'ın 45. yaşını yayınladığı bir postla kutladı. İşte Hazal Kaya'dan romantik iyi ki doğdun mesajı!

21 Nisan 2021 Çarşamba 13:06
Hazal Kaya'dan romantik iyi ki doğdun mesajı!
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Geçtiğimiz şubat ayında evliliklerinin ikinci yılını kutlayan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ünlüler dünyasının mutluluklarıyla önek çiftlerinden olarak gösteriliyor. Oğulları Fikret Ali’yi geçtiğimiz yıl kucaklarına alan ünlü çift sosyal medyada yaptıkları aşk dolu paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Hazal Kaya’dan aşk dolu doğum günü paylaşımı

Ünlü oyuncu Ali Atay, 45 yaşına bastı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Hazal Kaya’dan Atay için sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım geldi. 2019 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çift oğullarının doğumuyla mutluluklarına mutluluk kattı. Sık sık oğulları ve mutlu aile hayatlarıyla ilgili paylaşım yapan çift bu kez Ali Atay’ın doğum günü için paylaşım yaptı. Hazal Kaya kocasının ve oğlunun pozlarını paylaşarak "İyi ki doğdun hayatımın aşkı. Gülüşünü sevdiğim... Birlikte huzurla kutladığımız nice yılların olsun. İyi ki bizimsin" notunu düştü. Paylaşım dakikalar için binlerce kişi tarafından beğenildi. Fotoğrafın altında ünlüler dünyasından pek çok isim de yorum yaparak Atay’ın doğum gününü kutladı.

Bizde sevgili Hazal Kaya ve Ali Atay’a mutluluklar diliyor ve Atay’ın 45.yaşını kutluyoruz.

İşte o paylaşım;




Son Güncelleme: 21.04.2021 13:06
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Anahtar Kelimeler:
Hazal KayaAli AtayRomantikDoğum Günü
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