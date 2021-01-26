Hazal Kaya, oğlunu kucağını aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı

İki yıl önce uzun süredir beraber olduğu Ali Atay ile dünya evine girenkısa süre önce anne oldu. Oğlu’yi kucağına alan oyuncu doğumun ardından oğluyla ilgilendi ve herhangi bir projede yer almadı. Yer aldığı projelerde ise oğlunu yanından ayırmayan Hazal Kaya’nın oğluna olan düşkünlüğü takdir toplamıştı.

Güzel oyuncu son olarak oğlu ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oğluna kucağına alan Kaya, bu anları takipçileriyle paylaştı. Kaya’nın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan Fikret Ali’nin babasına olan benzerliği dikkat çekti.