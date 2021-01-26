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Hazal Kaya, oğlunu kucağını aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı

2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, kısa süre önce anne olmuştu. Oğluna çok düşkün olan Hazal Kaya oğlu ile olan bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

26 Ocak 2021 Salı 14:09
Hazal Kaya, oğlunu kucağını aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı
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İki yıl önce uzun süredir beraber olduğu Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya kısa süre önce anne oldu. Oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan oyuncu doğumun ardından oğluyla ilgilendi ve herhangi bir projede yer almadı. Yer aldığı projelerde ise oğlunu yanından ayırmayan Hazal Kaya’nın oğluna olan düşkünlüğü takdir toplamıştı.

Güzel oyuncu son olarak oğlu ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oğluna kucağına alan Kaya, bu anları takipçileriyle paylaştı. Kaya’nın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan Fikret Ali’nin babasına olan benzerliği dikkat çekti.



Son Güncelleme: 26.01.2021 14:09
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Anahtar Kelimeler:
Hazal KayaFikret Ali
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