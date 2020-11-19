Hazal Kaya-Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali bir yaşında

Hazal Kaya kendisi gibi oyuncu olan ve 1 sene önce evlendiği Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alma mutluluğunu geçen sene kasım ayında yaşamıştılar. Ünlü çift oğullarının 1 yaşına girmesini 1 yaş partisi ile kutladılar. Küçük çaplı yakın dostlarının katıldığı 1 yaş partisinden görüntüleri takipçilerine sosyal medya üzerinden paylaştılar. Paylaşılan fotoğrafları Hazal Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden "İyi ki doğdun kalbim" notuyla paylaştı.

'İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM'

Önceki gün oğullarının 1. yaşını kutlayan çift yakın dostlarının katıldığı 1 yaş partisi düzenlediler. Her seferinde babasına olan benzerliği ile konuşulan Fikret Ali’nin fotoğraflarına birçok beğeni ve yorum geldi.

Fikret Ali’nin pastasının üzerinde yazan 'Patron bebek' yazısı ise takipçilerin gözünden kaçmadı.

'BABASININ KOPYASI'

Fikret Ali için babasının kopyası yorumları yapıldı. Hazal Kaya bu konu ile alakalı babasına çok âşıktım ona benzeyecek tabii ki söylemleri ise yüzlerde tebessüm bıraktı.

