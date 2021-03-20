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Hayko Cepkin'in 3 yıl önce açtığı tazminat davasında karar çıktı

3 yıl önce konser ücretlerini alamadığı gerekçesiyle Erler Sanat Organizasyonu ile Zahide Tezal'a tazminat davası açan Hayko Cepkin'in davasında mahkeme kararını verdi. Heyet, Cepkin'i haklı bularak, sanatçıya 85 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

20 Mart 2021 Cumartesi 15:34
Hayko Cepkin'in 3 yıl önce açtığı tazminat davasında karar çıktı
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Erler Sanat Organizasyonu ile birlikte bir projede yer alan ve verdiği 10 konserden ücret alamayan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, hem organizasyon şirketine hem de Zahide Tezal'a tazminat davası açmıştı. 3 yıl önce açılana dava ise mahkeme heyeti kararını verdi.

2017 yılında Anadolu tunesine çıkan ve verdiği 10 konserde hiç bir ücret alamayan Hayko Cepkin, bu iddialar ile birlikte konser geliri olarak 49 bin lirayı tahsil edemediği için organizasyon şirketi ve Zahide Tezal'a 2018 yılında tazminat davası açmıştı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti davalı olarak yer alan organizasyon şirketine geçmiş yıllardan meydana gelen borcu faiziyle birlikte toplam 85 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti. 

Mahkme kararı sonrası bir açıklama yapan Hayko Cepkin'in menajeri Gülçin Kocakır Balaban, söz konusu davada müzik sektörü adına emsal bir sonuç alındığını söyledi.

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 15:34
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Anahtar Kelimeler:
Hayko CepkinTazminat DavasıMahkeme Kararı
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