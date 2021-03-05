Hayati İnanç kaç yaşındadır, eserleri nelerdir? Hayati İnanç kimdir, aslen nerelidir?

Yazar ve sunucuyla tanınan Hayati İnanç, özellikle kadın ve çocuk hassasiyetiyle alakalı ortaya koyduğu tavrılarıyla beğenilen bir yazardır. Samimi anlatmıyla ve dilden dile yayılarak konulara farklı bir bakış açısı sunan yazar, gönülleri fettetmeyi başarmıştır.

Hayati İnanç, dendiği zaman hemen herkesin yüzünde bir tebessüm belirginleşir. 1961 Denizli'nin Çameli ilçesinde hayata gözlerini açmıştır. Babası devlet memurudur. Dört kardeşin en büyüğüdür.

Sevilen üslubuyla herkesin gönlünde taht kuran İnanç, ekranların vazgeçilmez konuğu olmaya devam ediyor.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Mesleği avukatlık olan İnanç, aynı zamanda yazardır ve sunucu, yönetici, öğretmenlik gibi vazifelerde de bulunmuştur. Kaleme aldığı yapıtlar hayranları tarafından ilgi görürken, bazı konularda yaptığı açıklamalar büyük ses getirmiştir.

Eserleri; Can Veren Pervaneler Serisi 7 kitaptan oluşarak, İşte Geldik Gidiyoruz ve Fabrika Ayarı