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Hayat Bilgisi'nin Barbi’si tanınmaz halde!

Hayat Bilgisi dizisi ile tanınan dizinin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! Saçlarını kısacık kestirerek herkesi şaşırtan Erdem'in yeni hali görenleri şok etti.

29 Aralık 2020 Salı 00:30
Hayat Bilgisi'nin Barbi’si tanınmaz halde!
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Bir döneme damga vuran dizilerden olan ve adını efsanelere yazdıran unutulmayan dizilerinden Hayat Bilgisi'nde Barbi lakaplı Gamze karakterini canlandıran sevilen oyuncu İpek Erdem en son asker tıraşı yaptığı saçlarıyla gündeme gelmişti. Görenleri şaşırtan yeni imajından sonra sosyal medyada paylaştığı, saçında ve tarzında yaptığı değişim ile takipçilerine sok etkisi yarattı. 

36 yaşında olan Barbi lakaplı Gamze, İpek Erdem değişimi ile ağızları açık bıraktı. Bir süre önce 3 numaraya vurdurduğu saçlarını bu kez mor renge boyatarak gündem bomba gibi düştü.

'SAÇIMIN TELİNE SARI SÜRMEM DERKEN...'

Erdem yapmış olduğu açıklamasında son 15 yıldır işini daha iyi yapabilmek adına normal çalışmalarına devam ederken diğer yandan kendine ve sağlığına doğru yolculuğa çıktığını söyleyen güzel oyuncu 18 yaşında tanınmanın kendi üzerinde etkilere neden olduğunu küçük yaşta tanınmanın ve büyük bir etki yaratmanın oldukça sarsıcı olduğunu dile getirdi. Öte yandan güzel oyuncu o zamanlar saçının teline  sarı sürmeyeceğini söylediği vakitte ülkede sarışın bir  'barbi' olarak anılmaya başladığını sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 29.12.2020 00:30
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Anahtar Kelimeler:
İpek ErdemDeğişim
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