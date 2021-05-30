Hayal Köseoğlu’nun tatil pozları devam ediyor

Fox TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Mucize Doktor’da yer alan Hayal Köseoğlu, dizinin final bölümünün ardından tatile çıktı. Dizideki oyuncu arkadaşlarıyla tatile çıkan Köseoğlu, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bikini fotoğraflarıyla oldukça beğeni toplayan ve sosyal medyanın gündemine oturan Köseoğlu, tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Köseoğlu’nun paylaşımlarına takipçileri yoğun ilgi gösterirken, paylaşımlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alıyor. İşte Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı tatil pozları...
Son Güncelleme: 30.05.2021 20:35