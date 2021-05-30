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Hayal Köseoğlu’nun tatil pozları devam ediyor

Fox TV’de ekranlara gelen Mucize Doktor dizisinde yer alan Hayal Köseoğlu, dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından dizideki arkadaşlarıyla tatile çıktı. Tatilden fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu, pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Hayal Köseoğlu’nun yeni tatil pozları...

30 Mayıs 2021 Pazar 20:35
Hayal Köseoğlu’nun tatil pozları devam ediyor
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Fox TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Mucize Doktor’da yer alan Hayal Köseoğlu, dizinin final bölümünün ardından tatile çıktı. Dizideki oyuncu arkadaşlarıyla tatile çıkan Köseoğlu, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bikini fotoğraflarıyla oldukça beğeni toplayan ve sosyal medyanın gündemine oturan Köseoğlu, tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Köseoğlu’nun paylaşımlarına takipçileri yoğun ilgi gösterirken, paylaşımlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alıyor. İşte Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı tatil pozları...


Son Güncelleme: 30.05.2021 20:35
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Anahtar Kelimeler:
Hayal KöseoğluMucize DoktorFox TvHayal Köseoğlu Tatil
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