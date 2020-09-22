Havuz başında üstsüz güneşlenen model Heidi Klum olay oldu

Yaz tatili için Los Angeles'ın yolunu tutan ünlülerden biriside alman model Heidi Klum oldu.

Güzel model Klum, sevgilisi Tom Kaulitz ve bir arkadaşıyla tatil için bu sefer Los Angeles'ta görüntülendi.

Heidi Klum'da diğer tüm ünlüler gibi koronavirüs hastalığı karantina sürecinde kendini bahçeli villasına kapatmış ve takipçilerine buradan bol bol paylaşımlar yapmıştı.

Mutlu bir evliliği olan model Heidi Klum Los Angeles'ta havuz başında sevgilisi Tom Kaulitz ile geçirdiği güzel anlar paparizlerin görüntüllerine takıldı.

Neşeli halleri gözden kaçmayan model Heidi Klum havuz başında bir ara üstsüz görüntülendi.

Üstsüz bir şekilde güneşlenmeye devam eden Klum bir süre eşiyle muhabbet ettikten sonra güneşlenmeye devam etti.

İşte Ünlü modelin kameralara takılan üstsüz güneşlendiği o anlar