Hastaneden çıkar çıkmaz soluğu tatilde alan Bircan Bali’nin Seda Sayan’la yakın pozları dikkat çekti

Beyaz TV’nin klasik programı Söylemezsem Olmaz’ın sunucularından Bircan Bali, sezonun sona ermesi ile beraber soluğu tatilde almıştı. Bali ile Seda Sayan arasında sosyal medyada görülen pozlar gündeme bomba gibi düştü. Bali ile ilişkisi olduğu iddia edilen Seren Serengil’in ne diyeceği merak ediliyor.

Programda samimi pozlar veren ikilinin programın tatile girmesi ile beraber birbirleriyle hiç iletişim kurmamaları izleyenlerin kafasında soru işaretlerine neden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk olan Arto, Seren Serengil’i ve Bircan Bali’yi ağır şekilde eleştirmişti.

Söylemezsem Olmaz programının sunucu ve yorumcuları Seren Serengil, Gülben Ergen ile Seda Sayan’ın beraber çekindiği fotoğraflar hakkında ‘’Eski motorlar toplanmış’’ şeklinde ağır sözler sarf etmişti.

Serengil’in Seda Sayan ile Bircan Bali’nin samimi hallerine ne gibi bir yorum yapacağı oldukça merak ediliyor.