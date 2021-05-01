Hastanedeki oyuncu Burak Sergen hakkında son gelişme

Son zamanların ünlü televizyon dizisi Sadakatsiz ile ön plana çıkmış olan ünlü oyuncu Burak Sergen 3 hafta önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu hakkında en son gelişme olarak entübeye alındığı bilinmekteydi.

Nihan Ünsal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi.