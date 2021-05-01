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Hastanedeki oyuncu Burak Sergen hakkında son gelişme

Bir süre önce hastaneye kaldırılan oyuncu Burak Sergen hakkında nişanlısı Nihan Ünsal sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. İşte açıklamanın detayları.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:41
Hastanedeki oyuncu Burak Sergen hakkında son gelişme
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Son zamanların ünlü televizyon dizisi Sadakatsiz ile ön plana çıkmış olan ünlü oyuncu Burak Sergen 3 hafta önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu hakkında en son gelişme olarak entübeye alındığı bilinmekteydi.

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Nihan Ünsal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi. 




Son Güncelleme: 01.05.2021 21:41
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Anahtar Kelimeler:
NihanünsalBuraksergenSadakatsizHastane
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