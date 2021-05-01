Hastanedeki oyuncu Burak Sergen hakkında son gelişme

Son zamanların ünlü televizyon dizisi Sadakatsiz ile ön plana çıkmış olan ünlü oyuncu Burak Sergen 3 hafta önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu hakkında en son gelişme olarak entübeye alındığı bilinmekteydi.
Nihan Ünsal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi.
Son Güncelleme: 01.05.2021 21:41