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Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?

Konuşanlar programı ile tanınan Hasan Can Kaya'nın Exxen'de bir de dizi projesinde yer alacağı ve dizinin yönetmenliğini de sevgilisi Sultan San'ın yapacağı gündeme geldi. Haberimizden Sultan San hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 20:01
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?
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Acun Ilıcalı, yeni projesi olan Exxen’e Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programını transfer ettiğini daha önce açıklamıştı. Bunun ardından Hasan Can Kaya’nın Exxen’de bir de dizi yapacağı gündeme geldi. Hasan Can Kaya’nın senaryosunu yazacağı dizinin yönetmenliğini kız arkadaşı Sultan San yapacak.

Sultan San kimdir?

1983 senesinde doğan Sultan San, bugüne kadar birçok yapımda yönetmen ve yönetmen yardımcılığı görevini yaptı. Son olarak ise sevgilisi Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programında yönetmenlik yapıyor.

Sultan San’ın yönetmen ve yönetmen yardımcılığı yaptığı yapımlar şunlardır;

-Güldür Güldür Show

-Güldüy Güldüy Çocuk Show

-Şöhret

-5er Beşer

-İnsanlar Alemi

-Can Dostlar

-Konuşanlar



Son Güncelleme: 25.12.2020 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Sultan SanAcun IlıcalıHasan Can KayaExxen
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