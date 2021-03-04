İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler

Youtube'da başlayan ve Exxen'de devam eden Hasan Can Kaya'nın kız arkadaşı olduğu bilinmektedir. Hasan Can Kaya'nın bir süre sakladığı kız arkadaşının ismi araştırılmaktadır. Kaya'nın sevgilisi Sultan San'dır.

04 Mart 2021 Perşembe 12:36
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler
Takip Et:

Exxen’de Konuşanlar programının sunucusu olan Hasan Can Kaya’nın sevgilisinin kim olduğu merak edilmektedir. Kaya’nın sevgilisi yönetmen olan Sultan San’dır.

Sultan San kimdir?

Sultan San 1983 yılında doğmuştur. Yönetmenlik yapan Sultan San pek çok programda yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik görevi üstlenmiştir. Güldür Güldür Show’un yönetmenliğini üstlenen San ayrıca sevgilisi Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programının da yönetmenliğini yapmaktadır. Sultan San ayrıca Güldüy Güldüy Show, 5er Beşer, Can Dostlar ve İnsanlar Alemi programlarının da yönetmen/yardımcı yönetmenliğini üstlenmiştir.

Sultan San’ın yer aldığı yapımlar

Güldür Güldür Show

Güldüy Güldüy Show

Konuşanlar

Şöhret

İnsanlar Alemi

5er Beşer

Can Dostlar



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HasancankayaSultansan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli? ibo'nun sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli? ibo'nun sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evleniyor mu? İbo ve Gülçin Karakaya düğünleri ne zaman?
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evleniyor mu? İbo ve Gülçin Karakaya düğünleri ne zaman?
İbrahim Tatlıses geçmişte kaç kere evlendi? İbrahim Tatlıses hangi evliliğinden kaç çocuğu var?
İbrahim Tatlıses geçmişte kaç kere evlendi? İbrahim Tatlıses hangi evliliğinden kaç çocuğu var?
İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer neden küstü, barıştılar mı?
İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer neden küstü, barıştılar mı?
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?

Popüler Haberler

Yasak Elma Ömer Kurtoğlu kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler
Bugün kimin maçı var? 4 Mart 2021 Perşembe hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 engelli raporu sorgulama tc ile
Askerlik yaşı kaçtır? Okul sebebi ile kaç yıl muaf olunabilir?
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
Malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar hangileridir? Malulen emekli gün sayısı 2021
Müge Anlı Nalan Şimşek ne oldu? Nilgün Şimşek olayında son durum ne?
Kuşburnu çayının faydaları nedir, nasıl demlenir?
Zemheri 1. bölümde neler olacak? Yeni dizi Zemheri 1. bölüm tanıtım fragmanı
Football Manager 2020 ne zaman çıkacak? FM 2020 çıkış tarihi belli oldu
Çoban destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çoban desteği ne zaman verilecek?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Rüyada kılıç görmek neye işaret eder?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.