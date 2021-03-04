Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler

Exxen’de Konuşanlar programının sunucusu olan Hasan Can Kaya’nın sevgilisinin kim olduğu merak edilmektedir. Kaya’nın sevgilisi yönetmen olan Sultan San’dır.

Sultan San kimdir?

Sultan San 1983 yılında doğmuştur. Yönetmenlik yapan Sultan San pek çok programda yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik görevi üstlenmiştir. Güldür Güldür Show’un yönetmenliğini üstlenen San ayrıca sevgilisi Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programının da yönetmenliğini yapmaktadır. Sultan San ayrıca Güldüy Güldüy Show, 5er Beşer, Can Dostlar ve İnsanlar Alemi programlarının da yönetmen/yardımcı yönetmenliğini üstlenmiştir.

Sultan San’ın yer aldığı yapımlar

Güldür Güldür Show

Güldüy Güldüy Show

Konuşanlar

Şöhret

İnsanlar Alemi

5er Beşer

Can Dostlar