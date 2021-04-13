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Hapis istemiyle yargılanan Deniz Çakır hakkında mütalaa verildi!

Beşiktaş’ta bulunan bir mekanda başörtülü kadın müşterilere hakaret etmesi nedeniyle hakkında hapis istemiyle dava açılan ünlü oyuncu Deniz Çakır hakkında, savcılık mütalaası verildi. Verilen mütalaada Çakır’ın atılı suçtan beraati istenirken hakaret suçlaması nedeniyle suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

13 Nisan 2021 Salı 17:55
Hapis istemiyle yargılanan Deniz Çakır hakkında mütalaa verildi!
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30 Aralık 2018'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da bir kafede bulunduğu sırada yan taraftaki masada arkadaşları ile birlikte yemek yiyen başörtülü kadınlarla tartışma yaşayan Deniz Çakır, tartışma sırasında kadınlara yönelik söylediği burası Arabistan veya İran değil, burada işiniz yok oraya gidin demesi hakaret olarak sayılmıştı.

Yaşanan tartışma sonrasında Çakır ile tartışan kadınlar da ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. Yapılan şikayet üzerine bir soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakır ile ilgili hakaret suçlaması kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi nedeninin yanı sıra halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi suçlarından dosyası takipsizliğe düşmüştü. Karar yapılan itirazla birlikte tekrar soruşturma başlatıldı ve Deniz Çakır'la ilgili 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemi ile bir iddianame hazırlandı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün gerçekleştirilen duruşma sırasında mütalaa veren savcılık davaya konu olan somut olayın incelendiği ve sanık Deniz Çakır'ın mağdura söylediği sözlerde belirli sayıda kişiyi hedef aldığı ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediği belirtildi. Mahkemeye sunulan dosyada ayrıca, eylemin nitelikli hakaret suçlamasına tabi olduğu fakat söz konusu eylem hakkında bir dava açılmaması nedeniyle sanık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusu yapılması beyan edildi.



Son Güncelleme: 13.04.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
Deniz çakırMahkemeMütalaa
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