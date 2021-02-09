Hanife Gürdal’ın mini elbisesi olay yarattı! Görenler şok oldu

Evlilik programı ile kendini tanıtan Hanife Gürdal program sonrası herkes tarafından tanınarak fenomen oldu. Program zamanında tesettürlü olan Hanife Gürdal daha sonra tesettürden çıkması ile olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gürdal bir yıl önce fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendi.
İmajını değiştirerek çektiği fotoğraflar ile gündeme gelen fenomen tesettürden çıktığı zamanlar ‘ben sadece başımı açtım, kıyafetlerim usturuplu’ demesi üzerine takipçileri bu sözünü hatırlattı.
Son Güncelleme: 09.02.2021 17:49