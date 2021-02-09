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Hanife Gürdal’ın mini elbisesi olay yarattı! Görenler şok oldu

Evlilik programı ile kendini tanıtan Hanife Gürdal program sonrası ünlenerek fenomen oldu. Program zamanında tesettürlü olan Hanife Gürdal daha sonra tesettürden çıkması ile olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Son olarak mini elbisesi ile gündeme tekrar gelen Gürdal sessiz kalmayarak söylenenlere cevap verdi.

09 Şubat 2021 Salı 17:49
Hanife Gürdal’ın mini elbisesi olay yarattı! Görenler şok oldu
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Evlilik programı ile kendini tanıtan Hanife Gürdal program sonrası herkes tarafından tanınarak fenomen oldu. Program zamanında tesettürlü olan Hanife Gürdal daha sonra tesettürden çıkması ile olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gürdal bir yıl önce fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendi.



Kısa bir süre evli kalan genç kadın daha sonra ayrıldıklarını açıkladı. Son olarak mini etekli poz vermesi üzerine Hanife Gürdal ınstagram sayfasından açıklama yaptı. Açıklamada “Boneye içlik diyenler dünden beri etek boyumu linçliyor. Sevgili arkadaşlar bir de sadece zayıflar giymiyor istediğini" diyerek tepki gösterdi.

İmajını değiştirerek çektiği fotoğraflar ile gündeme gelen fenomen tesettürden çıktığı zamanlar ‘ben sadece başımı açtım, kıyafetlerim usturuplu’ demesi üzerine takipçileri bu sözünü hatırlattı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
Evlilik ProgramıHanife Gürdal
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