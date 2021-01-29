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Hanife Gürdal ile Kemal Ayvaz boşanıyor mu? Hanife Gürdal'dan olay sözler

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan bir evlilik programı ile oldukça gündeme gelip fenomen olan Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz birlikte ayrılma kararı aldı. Ayrılık haberini oldukça aktif olduğu sosyal medyasından paylaşım yaparak duyurdu.

29 Ocak 2021 Cuma 22:31
Hanife Gürdal ile Kemal Ayvaz boşanıyor mu? Hanife Gürdal'dan olay sözler
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Geçtiğimiz yıllarda tüm kaynana adaylarının gözdesi olan ve Türkiye’nin fenomen geline olarak tanınan ardından ününe ün katan Hanife Gürdal birlikte olduğu eşi Kemal Ayvaz ile boşanmaya karar verdiğini duyurdu. Hanife Gürdal Instagramında yaptığı "K.çınıza kına yakmanız için bir kına göndermek isterdim. Ama şimdilik yakmayın" sözle dikkat çekti.

Son Dakika Hanife Gürdal Haberleri - Hanife Gürdal Son Dakika

15 gün içinde boşanma gerçekleşti.

Son zamanlar eşi ile sıkıntılarının olduğunu ve bu nedenle anlaşmalı olarak boşanma yoluna başvurduklarını söyleyen Türkiye’nin fenomen gelini imzaladıkları anlaşmayla 15 dk. da ayrıldıklarını kişisel sosyal medya hesabında paylaşım yaparak takipçilerini duyurdu.

Boşanma sonrası aynı evde kalmak istemeyen çift Günal’ın evi taşıma anında yaptığı paylaşımlarla doğrulandı. Günal kamuoyuna "Bu süreçte kimseyle konuşmak istemiyorum. Onun dışında anlaşmalı boşanıyoruz. İmzaladık dilekçeyi o da adliyeye verdikten sonra 15 gün içerisinde boşanabiliyormuşuz. Benim için her şey gayet normal. Paylaştığım şeylerden anlam çıkarmayın. “dedi.

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Oldukça ağır konuştu

Oldukça ağır sözlerle ve davranışlarda bulunan Gürdal storylerini çok yakından takip eden düşmanlarım var; arkadaşlar paket servisimiz bitmiş; yoksa mutlaka size k.çınıza kına yakmanız için bir kına göndermek isterdim. Ama şimdilik yakmayın" açıklama yaparak gözdağı verdi.

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Paylaşımlarında değişiklik yaptı

Daha önce eşile iki kez daha evlenerek tekrar birlikteliklerine şans veren çift. Gürdal’ın daha önceki haftalarda eşiyle fotoğraflarını kaldırıp kendisinin dekolteleri paylaşımlarına yer verdiğinde takipçilerinden, "Kemal'den yine mi ayrıldın pozlar o yüzden mi" şeklinde yorumlar yağmıştı.

Fenomen gelin Hanife Gürdal boşanma haberini olay yaratan sözlerle duyurdu

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:31
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Anahtar Kelimeler:
Hanife GürdalKemal AyvazBoşanmaFenomenEvlilik
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