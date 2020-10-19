Hande Yener tarzıyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni albümü 'Carpe Diem’ için çekimleri İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirmiş ve burada da çekimler sırasındaki tarzı çok beğenilmişti. Hande Yener’in beğenilen bu tarzı çok uzun sürmedi.Bir mobilya firmasının reklam yüzü olan ve reklam için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcının giydiği kıyafet ve tarzı çok eleştirilerek alay konusu oldu.
Hande Yener’in çekimler için tercih ettiği kıyafeti çok konuşuldu. Oynayacağı mobilya reklamından çok Hande Yener’in tarzı biranda gündeme oturdu.
Son Güncelleme: 19.10.2020 19:52