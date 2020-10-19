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Hande Yener tarzıyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in son imajı herkesi şoke etti. Bir mobilya markasının reklamı için kameralar karşısına geçen Hande Yener'in üzerine giydiği soluk renkli ,ütüsüz, iki beden büyük takımını görenler Hande'ye ne olmuş dediler.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:52
Hande Yener tarzıyla sosyal medyayı salladı!
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Ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni albümü 'Carpe Diem’ için çekimleri İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirmiş ve burada da çekimler sırasındaki tarzı çok beğenilmişti. Hande Yener’in beğenilen bu tarzı çok uzun sürmedi.Bir mobilya firmasının reklam yüzü olan ve reklam için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcının giydiği kıyafet ve tarzı çok eleştirilerek alay konusu oldu.


Kamera karşısına soluk ütüsüz bir takım elbiseyle çıkan  Yener kıyafetinin bedeninden 2 beden büyük olması is herkesi şaşırttı. Fakat şarkıcının önceki gün giydiği kıyafetler alay konusu oldu. Bir mobilya markasının reklam yüzü olan Hande Yener üzerine iki beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçti. Hande Yener eleştiri yağmuruna tutulurken sana bu kötülüğü kim yaptı, seneye de giyersin gibi birçok eleştirili mesajın hedefi haline geldi.

Hande Yener’in çekimler için tercih ettiği kıyafeti çok konuşuldu. Oynayacağı mobilya reklamından çok Hande Yener’in tarzı biranda gündeme oturdu.



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:52
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Anahtar Kelimeler:
Hande YenerYeni Tarzı
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